Polizei Paderborn

POL-PB: Pkw-Fahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Paderborn (ots)

(ah)Samstag, 07.10.23, 17:50 Uhr, 33102 Paderborn, Neuhäuser Straße/Fürstenweg, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten, Am Samstag wurde bei dem Zusammenstoß von zwei Pkw ein Fahrzeugführer schwer verletzt. Ein 21-jähriger befuhr mit seinem VW up die Neuhäuser Straße in Richtung Innenstadt Paderborn. Beim Linksabbiegen in den Fürstenweg missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 69 Jahre alten Mercedesfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwerverletzt und musste in ein Paderborner Krankenhaus eingeliefert werden. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 16 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell