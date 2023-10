Polizei Paderborn

POL-PB: Drei mutmaßliche Tankstelleneinbrecher auf der Flucht festgenommen

Altenbeken-Buke (ots)

(mb) In der Nacht zu Dienstag hat die Paderborner Polizei einen Jugendlichen und zwei Männer (16/20/25) festgenommen, die im Verdacht stehen, an der B64 in eine Tankstelle eingestiegen zu sein.

Gegen 01.50 Uhr löste die Alarmanlage der Tankstelle aus. Die Polizei und der Tankstellenbetreiber (24) wurden vom Wachunternehmen alarmiert. Während mehrere Streifenteams zum Tatort fuhren, machte sich auch der Betreiber auf den Weg. Das Alarmsystem übertrug Videos von der Überwachungskamera auf sein Handy. Darauf konnte er drei maskierte Personen sehen, die mit einem grauen Pkw über die B64 in Richtung Paderborn flüchteten. Das Kennzeichen des Autos war überklebt und nicht lesbar.

Auf der Anfahrt zur Tankstelle kam dem Betreiber ein entsprechender Pkw mit ausländischem Kennzeichen und hoher Geschwindigkeit bei Paderborn im Übergang von der B64 zur Salzkottener Straße (B1) entgegen. Er verständigte sofort die Polizei und folgte dem mutmaßlichen Fluchtauto in Richtung Salzkotten. Auf der L776 in Richtung Büren setzte sich eine Polizeistreife hinter den flüchtenden Fiat Punto. Mit weiteren Einsatzkräfte konnte der Wagen auf der L776 in Höhe des Flughafens gestoppt werden. Im Auto lagen Tüten mit mengenweise Zigarettenpackungen und Bargeld. Die drei Insassen, einen 16-Jährigen und zwei Männer im Alter von 20 und 25 Jahren, nahmen die Polizisten fest.

Am Tatort konnte festgestellt werden, dass die Eingangstür der Tankstelle mit Steinen eingeschlagen worden war. Der Kassenbereich und die Zigarettenboxen waren durchwühlt worden. Bargeld und zahlreiche Tabakwaren waren entwendet worden.

Ein Abgleich mit den Videoaufnahmen ergab Übereinstimmungen mit den festgenommenen Tatverdächtigen, der Beute und dem Fluchtfahrzeug. Die Polizei stellte den Fiat sicher und brachte das mutmaßliche Einbrecher-Trio in das Polizeigewahrsam nach Paderborn. Alle drei Tatverdächtigen kommen aus Georgien. Sie sind bereits mehrfach einschlägig in Erscheinung getreten und stehen im Verdacht überregional ähnliche Straftaten verübt zu haben. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell