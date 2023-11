Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit verletztem Kind

Hermsdorf (ots)

Am Samstag gegen 11:00 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf den Pkw einer 45-jährigen Frau in Hermsdorf auf. Die Frau musste verkehrsbedingt an der Einfahrt eines Kreisverkehrs in der Rodaer Straße halten, was der Mann zu spät bemerkte. Durch die Kollision wurde die 5-jährige Tochter der Frau auf der Rückbank ihres Fahrzeuges verletzt. Das Kind wurde anschließend in eine Klinik nach Gera eingeliefert. Gegen den Unfallverursacher wurde durch die aufnehmenden Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell