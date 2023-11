LPI-J: Hoher Sachschaden und geringe Beute

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Auf der Suche nach einem Nachtquartier war am Donnerstagabend ein 56-Jähriger. Volltrunken unterwegs, entschied sich der Mann für eine Wohnung in der Wiesenstraße. Um hinein zu gelangen, schmiss er einen Stein durch das Fenster. Als der 56-Jährige dann auf den gut gefüllten Kühlschrank traf, zögerte er nicht lang bediente sich ordentlich. So bereitete er sich ein ganzes Abendmahl zu und wollte den Tag mehr oder weniger entspannt ...

