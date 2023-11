Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressive Ladendiebin leistet Widerstand

Jena (ots)

In einem Einkaufszentrum in der Keßlerstraße erwischte man Donnerstagnachmittag eine amtsbekannte 32-jährige Ladendiebin. Diese entwendete aus einem Supermarkt mehrere Artikel und versuchte, nach Ansprache durch einen Zeugen, ihre Diebstahlshandlung durch Schläge und Tritte zu vollenden. Mehrere Zeugen konnten die Frau bis zum Eintreffen der Polizei fixieren. Als diese am Ereignisort eintreffen, beleidigt die Ladendiebin die Beamten und leistet während der folgenden Maßnahmen massiven Widerstand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde die 32-Jährige zur Dienststelle gebracht.

