Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit geringstem Aufwand gestohlen

Jena (ots)

Kurz weggeschaut und schon fehlt der Einkauf - ähnlich erging es Donnerstagvormittag einem 47-Jährigen im Stadtzentrum von Jena. In der Tiefgarage eines Einkaufscenters in der Goethestraße wollte der Mann gerade einem älteren Ehepaar helfen und stellte hierfür das vorher teuer erworbene Parfum sowie weitere Gegenstände vor dem Kassenautomaten ab. In der kurzen Abwesenheit machte es sich ein 72-jähriger Dieb leicht: er entwendete zügig den gesamten Einkauf und fuhr damit nach Hause. An der Wohnanschrift konnte die Polizei später den Dieb stellen, welcher die Tat einräumte. Einen besonders aufwendigen Weg beging der Täter für seine Diebstahlshandlung wohl nicht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

