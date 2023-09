Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Geldbörse aus Kirche entwendet

Guntersblum, Kirchstr. 2 (ots)

Am Sonntag, 24.09.23, zwischen 18:00 - 21:00 Uhr, entwendet ein bisher unbekannter Täter aus der Kirche in Guntersblum, während eines Violinkonzertes, eine Geldbörse. Diese befand sich in einem Rucksack im rückwärtigen Bereich der Kirche, hinter der Altarwand. Durch den rückwärtigen Eingang gelang der Täter in die Kirche. Als möglicher Täter kommt eine männliche Person, schlanke Statur, ca. 70-75 Jahre alt, ca. 170 cm groß, bekleidet mit Khaki-Weste und -hose, einem weinroten T-Shirt und beigen Schuhen mit schwarzer Sohle, in Betracht. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zur Person machen. Hinweise nimmt die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-9330, entgegen.

