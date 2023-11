Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: vermisste Kinder wohlbehalten aufgefunden

Hermsdorf / Bad Klosterlausnitz (ots)

Freitagmittag gegen 13:00 Uhr liefen ein 8- und ein 9-jähriger Junge aus einer Fördereinrichtung in der Hermann-Danz-Straße in Hermsdorf davon. Die beiden Kinder trugen nur Hausschuhe und keine Jacken bei winterlichen Temperaturen. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland leitete sofort umfangreiche Suchmaßnahmen ein, wobei auch mehrere Streifenwagen anderer Dienststellen unterstützten. Bei den Prüfungen und Nachfragen bei Anwohnern, Passanten und verschiedenen möglichen Anlaufpunkten im Bereich, wurde auch eine 23-jährige Frau auf die Suche aufmerksam. Diese sah die beiden Kinder kurz darauf an einem Waldstück in Bad Klosterlausnitz und verständigte sofort die Polizei. Die beiden Jungs wurden so wohlbehalten an die Erziehungsberechtigten übergeben.

