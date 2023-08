Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Arbeiter lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 25.08.2023 ereignete sich gegen 18:30 Uhr ein schwerer Arbeitsunfall am Stauwehr in Märkt. Beim Verladen von tonnenschweren Gewichten eines Krans fiel eines aus bislang ungeklärter Ursache auf die Beine eines Arbeiters. Der 29-jährige Mann zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach seiner Bergung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik verbracht. Der Unfalldienst Weil am Rhein hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

