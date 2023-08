Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 26.08.2023 wurde kurz nach Mitternacht in der Industriestraße in Lauchringen ein Zigarettenautomat mit großer Gewalteinwirkung aufgebrochen. Was entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen sich beim Polizeiposten Tiengen (07741 8316-0) zu melden.

