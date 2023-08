Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Alkoholisierter Mann greift Polizisten an - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 26.08.2023 gegen 19:45 Uhr wurde der Polizei eine alkoholisierte und uneinsichtige Person an einer Tankstelle im Laufenpark in Laufenburg mitgeteilt. Es handelte sich dabei um einen 22-jährigen Mann, der aufgefordert worden war, das Tankstellengelände zu verlassen. Nachdem die Polizisten vor Ort eingetroffen waren und eine Personenkontrolle durchführten, soll der Mann damit begonnen haben die Beamten zu beleidigen. Als die Kontrolle beendet war, wurde dem 22-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen. Der Mann griff daraufhin unvermittelt nach dem Arm eines Beamten und ließ ihn nicht mehr los. Im entstandenen Gerangel gelang es dem Beamten sich zu befreien und den Platzverweis durchzusetzen. Der Beamte wurde durch das Gerangel leicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich beim Polizeiposten in Laufenburg unter der Rufnummer 07763 92880 zu melden.

