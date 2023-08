Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperlicher Übergriff

Jena (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr hat sich der 40-jährige Geschädigte in der Johannisstraße in 07743 Jena aufgehalten, als plötzlich eine männliche Person auf ihn zukam und ihn gegen den Kopf geschlagen hat. Dadurch war der Geschädigte leicht im Gesicht verletzt worden. Eine Personenbeschreibung des Täters war dem Geschädigten nicht möglich. Nach dem körperlichen Angriff hat der Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verlassen. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt, bitte telefonisch unter 03641-811123 melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell