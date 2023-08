Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl von Baustelle

Silbitz (ots)

Unbekannte suchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Baustelle in Silbitz heim. Die Täter zogen die Zugangstür eines Baucontainers mittels unbekanntem Fahrzeug auf und entwendeten eine Vielzahl an Werkzeug aus dem Inneren. Zudem zapften sie ca. 120 Liter aus einem abgestellten Bagger ab und demontieren ein Baugerüst, welches sie ebenfalls entwendeten. Insgesamt muss wohl ein Beuteschaden von ca. 21000 Euro angenommen werden. Die Polizei Saale-Holzland erbittet unter der Telefonnummer 036428/640 Hinweise zu auffälligen Fahrzeugen oder Personen, die in der Dr.-Maruschky-Straße beobachtet werden konnten.

