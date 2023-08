Polizei Hagen

POL-HA: Randale in Supermarkt führt zu Ingewahrsamnahme durch die Polizei

Hagen-Altenhagen (ots)

Nachdem ein Mann in einem Discounter in der Alexanderstraße randalierte, nahmen ihn Polizisten zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam. Am Mittwoch (23.08.) hielt sich der 37-Jährige gegen 17 Uhr in dem Geschäft auf. Er belästigte Kunden sowie Mitarbeiter und pöbelte diese an. Als die Polizei eintraf, versteckte sich der Mann in der Brinkstraße in einem Treppenabgang. Die Beamten konnten den aggressiven und unkooperativen 37-Jährigen stellen. Der Randalierer pöbelte die Polizisten an und machte einen alkoholisierten Eindruck auf sie. Der polizeibekannte Mann musste in Gewahrsam genommen werden. Er war bereits zwei Stunden zuvor von seinen Eltern aus der Wohnung verwiesen worden und hatte durch die Polizei einen Platzverweis erhalten. Auf der Fahrt zum Polizeigewahrsam steigerte sich die Aggression des Randalierers weiter. Er provozierte die Einsatzkräfte und befolgte Anordnungen nur nach mehrfacher Aufforderung. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Am Donnerstag (24.08.) konnte der 37-Jährige in den frühen Morgenstunden aus dem Gewahrsam entlassen werden. (arn)

