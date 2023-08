Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Kontrollaktion von Schwerpunktdienst und Verkehrsdienst der Hagener Polizei - Vielzahl an Verstößen erkannt und geahndet

Hagen-Mitte (ots)

Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion überprüften Beamte des Schwerpunktdienstes und des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei am Mittwoch (23.08.2023) am Hauptbahnhof eine Vielzahl an Fahrzeugen sowie Personen und ahndeten zahlreiche Verstöße. In den frühen Morgenstunden und bis in den Nachmittag hinein kontrollierten die Beamten rund um den Hauptbahnhof insgesamt knapp 90 Fahrzeuge und über 20 Fußgänger. Sie erkannten und ahndeten dabei etwa 40 Verstöße. Dazu zählen 22 Verwarngelder gegen Fußgänger, die eine Rotlicht zeigende Ampel missachteten, 6 Verstöße beim Abbiegen, mehrere Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie Handy- und Parkverstöße. Ähnliche Kontrollaktionen sind bereits für die kommenden Tage und Wochen geplant. (sen)

