POL-HA: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Hagen-Mitte (ots) - In einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Graf-von-Galen-Ring entwendete ein unbekannter Mann am Dienstag (22.08.) Ware. Gegen 11.10 Uhr hielt er sich in dem Discounter auf und entnahm diverse alkoholische Getränke aus der Auslage. An der Kasse bezahlte er lediglich einen Teil der Ware und verließ daraufhin das Geschäft. Ein Mitarbeiter sprach den Ladendieb am Ausgang an und bat ihn, mit in das ...

