Institut der Feuerwehr NRW

FW Institut NRW: 1.000 Feuerwehrführungskräfte für Nordrhein-Westfalen

Münster (ots)

Nur eineinhalb Jahre nach Eröffnung der Außenstelle des Instituts der Feuerwehr NRW (IdF NRW) in Düren konnte am Montag den 6. Februar der 1.000 Teilnehmer der Führungskräfteausbildung begrüßt werden. Das Institut der Feuerwehr NRW ist deutschlandweit die größte Feuerwehraus- und -fortbildungseinrichtung. Bereits seit über 90 Jahren werden am Standort Münster (angehende) Führungskräfte qualifiziert und auf ihre anspruchsvollen und vielfältigen Aufgaben vorbereitet. Trotz einer Kapazität von 300 Internatsplätzen am Standort Münster fehlen den Feuerwehren in NRW 7.000 Führungskräfte. Um dieses Defizit sukzessive abzubauen, wurde 2021 eine Kooperation mit dem Kreis Düren geschlossen. Personal und Fahrzeuge werden durch das Land NRW gestellt, sodass eine vergleichbare Ausbildung zum Standort in Münster gewährleistet ist. Der Kreis Düren übernimmt den Service-Bereich. Hierzu gehören z.B. die Organisation von Übernachtung und Verpflegung der Teilnehmenden sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten. Begonnen wurde im Juli 2021 zunächst im einzügigen Lehrbetrieb mit 24 Teilnehmenden. Seit Januar 2023 werden 72 Teilnehmende in drei Lehrgängen parallel unterrichtet. An der Außenstelle im Kreis Düren werden vorwiegend ehrenamtliche Feuerwehrführungskräfte aus- und -fortgebildet. So konnten in den vergangenen 18 Monaten bereits 1.000 Führungskräfte qualifiziert werden - ein großer Erfolg zur Stärkung des Ehrenamts in NRW! Am Montag, 6. Februar 2023, wurde der 1.000 Teilnehmende, Sebastian Matthies, von dem Direktor des IdF NRW, Herrn Berthold Penkert, und dem allgemeinen Vertreter des Landrates des Kreises Düren, Peter Kaptain, begrüßt. Der 45-jährige Sebastian Matthies ist bereits langjährig Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr, zuerst in Remscheid, seit 2014 versieht er seinen Dienst in Wermelskirchen. Berthold Penkert: "Der Auftrag aus dem Ministerium des Innern: Es muss schnell ein Angebot geschaffen werden und es muss gut sein! Das haben wir geschafft! Das IdF NRW bringt das mit, was es am besten kann: Ausbildung und Fahrzeuge. Alles Weitere für den Ausbildungsbetrieb wird vom Kreis gemietet." Peter Kaptain:"Das IdF NRW ist im Kreis Düren herzlich willkommen! Wir bieten eine gute Lage zu den Städten Aachen, Düren, Köln und Bonn, so entfällt für viele Teilnehmenden die weite Anreise. Am 6. Januar 2021 haben wir Firmen den Auftrag zum Bau eines Schulungs- und Bürogebäudes erteilt. Bereits am 28. Juni 2021 erfolgte die Einweihung; eine beeindruckende Leistung! "

Original-Content von: Institut der Feuerwehr NRW, übermittelt durch news aktuell