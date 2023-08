Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei: Mann nach Streit durch Messer verletzt - Mordkommission eingesetzt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag, 22.08.2023, kam es gegen 23:45 Uhr in der Eppenhauser Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigen und einer Gruppe von Männern (22, 22, 22, 29). Im Rahmen der Auseinandersetzung stach eine Person aus der Gruppe mit einem Messer auf den 21-Jährigen ein. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen. Lebensgefahr konnte vor Ort nicht ausgeschlossen werden. Der 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und dort intensivmedizinisch behandelt. Die Polizei Hagen bildete zur Aufklärung des Geschehens eine Mordkommission. Vor Ort stellten die Polizeibeamten zwei Fahrzeuge und ein Messer sicher. Im Zuge intensiver Ermittlungen konnten alle vier Tatverdächtigen an den Wohnanschriften in Hagen vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. (hir)

