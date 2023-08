Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin greift Mitarbeiter eines Telekommunikationsdienstleisters und Polizisten an

Hagen-Boele (ots)

Nachdem ein Mitarbeiter eines Telekommunikationsdienstleisters am Mittwoch (23.08.) gegen 15.45 Uhr in der Lessingstraße an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses klingelte, wurde der Mann durch eine Bewohnerin beleidigt und körperlich angegriffen. Der 22-Jährige traf zunächst auf einen 40-Jährigen. Dieser gab freundlich an, dass er kein Interesse an einem Gespräch hat. Seine 38-jährige Frau, die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, verhielt sich jedoch aggressiv und sprach den Mann vulgär an. Im weiteren Verlauf kam die Hagenerin auf ihn zu, machte ihn mit Wasser nass und schlug dem Mann mit der Hand in das Gesicht.

Nach Eintreffen der Polizei verhielt sich die 38-Jährige unkooperativ. Die Beamten forderten sie dazu auf, sich auszuweisen. Die Hagenerin verweigerte jedoch minutenlang jegliche Angaben zu ihrer Identität. Sie wurde mehrmals durch die Einsatzkräfte aufgefordert sich auszuweisen, da sie als Beschuldigte in einem Strafverfahren verpflichtet ist, Angaben zu ihren Personalien zu tätigen. Auch der 40-Jährige bat sie mehrfach, ihren Ausweis zu holen. Erst dann holte die 38-Jährige ihre Geldbörse aus der Wohnung, legte diese jedoch kurz darauf wieder weg und entgegnete erneut, sich nicht ausweisen zu wollen. Im weiteren Verlauf griff sie schließlich einen Polizisten an. Sie packte ihn am Arm, kratzte ihn und trat parallel einmal mit ihrem Fuß gegen sein Schienbein. Der 40-Jährige hielt seine Frau daraufhin zurück und übergab den Beamten seinen und den Ausweis seiner Frau. Die 38-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung, Widerstand sowie tätlichen Angriffs. Der Polizist erlitt bei dem Angriff leichte Verletzung, verblieb jedoch im Dienst. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell