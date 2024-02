POL-LG: ++ "Kollision" - Schock ++ Kfz-Kennzeichen demontiert ++ unter Drogeneinfluss unterwegs ++ Fahrzeuge kollidieren - Sachschaden ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Presse - 14.02.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Kfz-Kennzeichen demontiert

Die beiden Kfz-Kennzeichen eines auf einem Parkplatz Vor dem Roten Tore abgestellten Pkw Hyundai demontierten Unbekannte in der Nacht zum 13.02.24.

Die Kennzeichen eines Pkw Fiat demontierten Unbekannte in der selben Nacht im Parkhaus/Parkpalette in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße.

Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei hat die Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - "Kind zündelt"

Glücklicherweise nur geringer Sachschaden entstand nachdem ein Junge im Kindesalter an insgesamt drei Örtlichkeiten in Bleckede in den Nachmittagsstunden des 13.02.23 gezündelt hatte. Gegen 16:00 Uhr hatte der Junge an einem Restmüllcontainer auf dem Gelände eines Lebensmittelgeschäfts im Nindorfer Moorweg gezündelt und anschließend dieses an einer Altpapiertonne neben einem Küchenstudio fortgesetzt. Beide Brände wurden schnell wahrgenommen und gelöscht, so dass nur geringer Schaden entstand. Gegen 16:45 Uhr wurde der Junge am Bahnhof wahrgenommen, wo er trockenes Gras an einem Bahnfahrzeug angezündet hatte. Auch hier konnte größerer Sachschaden verhindert werden. Die Polizei übergab den Jungen seinen Erziehungsberechtigen und leitete weitere Maßnahmen ein.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 21 Jahre alten Pkw-Fahrer stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 13.02.24 in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße. Bei dem jungen Mann stellten die Beamten gegen 16:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Lüneburg - "Kollision" - Schock

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 13.02.24 in der Willy-Brandt-Straße. Ein 19 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW Mini wollte gegen 13:20 Uhr in Richtung Stresemannstraße abbiegen. Aufgrund stockendem Verkehr versuchte der 19-Jährige nach rechts einzuscheren und übersah dabei einen neben ihm befindlichen Pkw Audi einer 40-Jährigen. Es kommt zur Kollision, wodurch ein Sachschaden von gut einigen tausend Euro entstand. Der 19-Jährige erlitt einen Schock.

Lüchow-Dannenberg

Uelzen

Uelzen - Fahrzeuge kollidieren - Sachschaden

Zu einer Kollision mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es in den Nachmittagsstunden des 13.02.24 in der Schuhstraße. Ein 80 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW war gegen 16:45 Uhr aus einer seitlichen Parklücke herausgefahren und übersah dabei einen in Richtung Fritz-Röver-Straße fahrenden Pkw Mercedes eines 34-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, so dass der VW auch mit einem links geparkten Pkw Audi kollidierte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Barum b. Bad Bevensen - Kfz-Kennzeichen umgeschraubt - Verstoß Pflichtversicherung und Urkundenfälschung

Wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung ermittelt die Polizei gegen einen 38 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf. Beamte hatten den Mann gegen 14:15 Uhr mit dem Pkw VW auf der Bundesstraße 4 kontrolliert und dabei festgestellt, dass an dem Fahrzeug die polnischen Kfz-Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht waren. Die Beamten beendeten die Fahrt und leiteten die Strafverfahren ein.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 38 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Toyota stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 13.02.24 in der Ebstorfer Straße. Bei der Kontrolle der Toyota-Fahrerin gegen 15:00 Uhr stellten die Beamten bei dieser den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv, so dass die Frau entsprechende Strafverfahren erwarten.

