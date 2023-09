Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl mehrerer Fahrräder

Erfurt (ots)

Am Montagmorgen wurde bekannt, dass in verschiedene Kellerabteile eines Einfamilienhauses im Süden Erfurts eingebrochen worden war. Eine unbekannte Person hatte sich zunächst gewaltsam Zugang in das Mehrfamilienhaus verschafft. Einen dort abgelegten Kellerschlüssel nutzte der Einbrecher und begab sich in das untere Stockwerk. Dort drang er in unterschiedliche Abteile ein. In einer Kellerbox wurde der Einbrecher fündig und stahl vier Fahrräder. Mit seiner Beute im Wert von ca. 12.000 Euro konnte er unerkannt flüchten. (SE)

