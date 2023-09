Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Tödlicher Verkehrsunfall auf Kreisstraße 5

Gangelt (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde gestern Abend zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 5 alarmiert. Gegen 21:30 Uhr befuhr eine Fahrerin mit einem VW Bora die Kreisstraße 5 von Richtung Mindergangelt aus kommend in Richtung Landstraße 47. In Höhe des Gewerbegebietes stieß Sie aus bislang ungeklärter Ursache mit einem 36-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Der Fahrradfahrer wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschliffen. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Fahrradfahrers feststellen. Die unter Schock stehende Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst sowie durch hinzugerufene Notfallsanitäter erstversorgt. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr bereiteten eine technische Bergung vor und leuchteten die Einsatzstelle großflächig für die Polizei aus. Noch in der Nacht nahmen Gutachter und Sachverständige die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Für die Dauer der Bergungsarbeiten blieb die Kreisstraße 5 zwischen Mindergangelt und Gangelt rund 5 Stunden lang gesperrt. Insgesamt waren rund 25 Einsatzkräfte der Löscheinheit Gangelt rund 5 Stunden unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Günter Paulzen im Einsatz.

