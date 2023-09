Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Mehr als 190 Jahre ehrenamtliches Engagement

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Gangelt/Breberen (ots)

Beim Kameradschaftsabend der Löscheinheit Breberen standen kürzlich gleich fünf langjährige Mitglieder im Mittelpunkt. Heinz-Theo Vergossen, Konrad Meeßen und Paul-Günter Donners wurden jeweils für Ihre 35-jährige aktive Dienstzeit ausgezeichnet.

Feuerwehr ist ein sehr abwechslungsreiches "Hobby" und so ist es nicht verwunderlich, dass die Feuerwehrleute in der Regel sehr lange ihren Dienst verrichten. Bei der Löscheinheit Breberen konnten nun gleich vier Jubilare geehrt werden, die seit mehr als 35 Jahren Tag und Nacht für dieses Ehrenamt bereit stehen. Um dies gebührend zu feiern, wurden die Jubilare und ihre Partnerinnen von Bürgermeister Guido Willems zu einer kleinen Feierstunde in das Feuerwehrgerätehaus Breberen eingeladen. Dieser Ladung waren ebenso die Leitung der Feuerwehr Gangelt, Günter Paulzen und Heiko Dreßen, sowie der Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales der Gemeinde Gangelt, Helmut Görtz, gerne gefolgt. In seiner Laudatio ließ Bürgermeister Willems den Werdegang der vier Jubilare Revue passieren. Am 16. April 1987 traten gleich drei der vier Jubilare gemeinsam der Feuerwehr in Breberen bei und absolvierten hier ihre Grundausbildung. Heinz-Theo Vergossen bildete sich auch nach der Grundausbildung weiter fort und wurde im März 1998 zum Zugführer des Lösch- und Hilfeleistungszuges 3 der Gemeinde Gangelt ernannt. Dieser bestand und besteht auch heute noch aus den Löscheinheiten Breberen, Hastenrath und Langbroich-Harzelt. Im November 2007 übernahm Vergossen zudem das Amt des Breberner Löscheinheitsführer von Franz-Josef Dreßen. Bis August 2011 bekleidete Heinz-Theo Vergossen diese beiden Ämter um sie dann in jüngere Hände zu übergeben. Konrad Meeßen und Paul-Günter Donners engagieren sich ebenso seit mehr als dreißig Jahren in der Feuerwehr und das, wie alle anderen Feuerwehrleute in der Gemeinde Gangelt auch, ehrenamtlich neben dem eigentlichen Beruf. Dabei kommen den Einsatzkräften der Feuerwehr auch schon einmal die beruflichen Fähigkeiten zugute. Koni Meeßen ist als Zimmermann natürlich schwindelfrei und lässt seiner Kreativität bei den Abrahams-Puppen zu den 50. Geburtstagen seiner Kameraden freien lauf. Wegen seiner professionellen und kameradschaftlichen Mentalität bekleidet Konrad Meeßen seit 2019 das Amt der Vertrauensperson nach BHKG der Löscheinheit Breberen. Rund ein Jahr nach den drei Jubilaren trat am 18. März 1983 Jürgen Vergossen der Feuerwehr in Breberen bei. Sein Engagement bei der Feuerwehr war quasi schon vorbestimmt, schließlich diente die Scheune der Familie Vergossen eine Zeit lang als provisorisches Gerätehaus der Löscheinheit Breberen. Jürgen Vergossen ist in der Löscheinheit als Organisationstalent bekannt. Mit seinem Containerdienst und seinem Talent große Fahrzeuge zu bewegen, ist er nicht nur eine Stütze der Löscheinheit, er war auch eine große Hilfe nach der Flut im Ahrtal, seinem liebsten Urlaubsziel. Als Zeichen der Anerkennung ihrer 35-jährigen Verdienste überreichte Bürgermeister Guido Willems den Jubilaren Hauptbrandmeister Heinz-Theo Vergossen, Unterbrandmeister Konrad Meeßen, Hauptfeuerwehrmann Paul-Günter Donners und Hauptfeuerwehrmann Jürgen Vergossen das von Innenminister Herbert Reul verliehene Feuerwehrehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen in Gold. Doch auch Günter Paulzen hatte als Leiter der Feuerwehr noch eine Ehrung im Gepäck. Seit mehr als 50 Jahren engagiert sich Peter Simons in der Feuerwehr Gangelt. Im Alter von 25 Jahren trat er der Feuerwehr bei und absolvierte kurz nach der Grundausbildung im Jahr 1979 den Atemschutzgeräteträgerlehrgang. Seine Tätigkeit im Rettungsdienst war auch für so manchen Einsatz sehr hilfreich. Für sein außergewöhnliches Engagement wurde Simons bereits 2012 mit der Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes in Silber und 2016 mit der Ehrennadel der Feuerwehr Gangelt in Gold ausgezeichnet. Für seine 50-jährige Mitgliedschaft wurde Oberfeuerwehrmann Peter Simons mit der Ehrennadel der Verband der Feuerwehren NRW (VdF NRW) der Sonderstufe 50 ausgezeichnet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell