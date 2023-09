Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Motorrad

Landkreis Sömmerda (ots)

Einen großen Schreck gab es am Montagmorgen für einen Motorradbesitzer in Elxleben. Als er am Morgen auf seinen Hof hinausgegangen war, war sein Gefährt verschwunden. Dieses hatte er am Vorabend dort abgestellt. Ein Unbekannter hatte sich Zugang zu dem Grundstück verschafft und entwendete das Fahrzeug. Mit seiner Beute im Wert von ca. 5.000 Euro konnte der Dieb unerkannt flüchten. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell