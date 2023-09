LPI-EF: Diebe machen große Beute

Erfurt (ots) - Die Landespolizeiinspektion Erfurt beteiligt sich am 27.09.2023 an einer bundesweit stattfindenden Präventionskampagne. Im Mittelpunkt stehen an diesem Tag insbesondere ältere Menschen. An Supermärkten in Erfurt und im Landkreis Sömmerda beraten zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr Polizistinnen und Polizisten zum Thema Taschendiebstahl. In Gesprächen sollen dabei Senioren sensibilisiert und informiert ...

mehr