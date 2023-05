Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polizei sucht nach unbekanntem Schützen

Remagen/Sinzig (ots)

Mit einigen Tagen Verzug wurden jetzt bei der Polizei Remagen zwei Vorfälle zur Anzeige gebracht, die im Zusammenhang stehen dürften:

Am Donnerstag, dem 25. Mai 2023, kurz nach 15.00 Uhr, befuhr ein Handwerker die Koisdorfer Straße in Sinzig in Fahrtrichtung Koisdorf. Etwa in Höhe des südlichen Endes des Friedhofsgeländes (kurz vor Ortseingang Koisdorf) wurde der Fahrer auf ein Einschlagsgeräusch an seinem Fahrzeug aufmerksam. Bei Fahrtende stellte er eine Eindellung an der Schiebetür auf der Fahrerseite fest - unmittelbar neben und in Höhe der Seitenscheibe der Fahrertür.

Etwa 10 bis 15 Minuten später spazierte eine Seniorin mit ihrem Hund die gleiche Strecke entlang. Der Hund jaulte plötzlich kurz auf und die Seniorin stellte eine blutende Wunde am Kopf ihres Jack Russel Terriers fest. Sie fuhr mit dem Hund umgehend in eine Tierklinik wo eine aufwendige und kostspielige Notoperation durchgeführt wurde. Hierbei musste ein Diabolo-Projektil, wie es aus Luftgewehren verschossen wird, aus dem Kopf des Tieres entfernt werden. Der Hund hat den Beschuss und die OP inzwischen überstanden.

Auch die zuvor erwähnte Beschädigung an dem Handwerkerfahrzeug ist ihrer Ausprägung nach mit dem Beschuss mit einem Luftgewehr in Einklang zu bringen. Die Polizei Remagen ermittelt nunmehr zumindest wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Tierschutzgesetz, ggf. auch wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Identität des Schützen oder vergleichbare Vorfälle der hier beschriebenen Art sind der Polizei Remagen bislang nicht gemeldet oder bekannt geworden.

Die Polizei Remagen sucht daher nach Zeugen und Hinweisen:

- Wer hat am vergangenen Donnerstag (25.05.23) einen Luftgewehrschützen im Bereich des Friedhofes an der Koisdorfer Straße wahrgenommen? - Wer kann allgemein Hinweise auf den Schützen geben, weil er z.B. mit seinen Taten geprahlt oder allgemein davon erzählt hat? - Sind weitere vergleichbare Vorfälle bzw. Schussabgaben im öffentlichen Raum in Sinzig bekannt?

Hinweise bitte an die Polizei Remagen, 02642/9382-0 oder per Mail an piremagen@polizei.rlp.de.

