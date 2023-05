Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtrag zu Verkehrsunfall zwischen PKW und Kradfahrer

Altenahr (ots)

Nach ersten Ermittlungen befuhr der Kradfahrer die B 267 aus Richtung Adenau kommend in Fahrtrichtung Ahrweiler. Der PKW-Fahrer fuhr von der Straße Im Wallgarten nach links auf die B 267 in Fahrtrichtung Adenau. Hierbei kollidierte er mit dem Kradfahrer. Der Kradfahrer wurde schwerverletzt in eine Klinik verbracht, über den Gesundheitszustand können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Weiterhin ist die genaue Unfallursache immer noch unklar.

Die Strecke zwischen Laach und Altenahr wird voraussichtlich noch mindestens 2 Stunden gesperrt bleiben.

