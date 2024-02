Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ notorisch ohne Führerschein unterwegs ++ Polizei stellt Pkw Mercedes eines 20-Jährigen als Tatmittel sicher ++ mehrere Strafverfahren eingeleitet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg/Scharnebeck

Den Pkw Mercedes CDI eines 20-Jährigen stellte die Polizei nach mehreren Fahrten ohne Führerschein Anfang dieser Woche sicher. Der junge Mann war seit Anfang des Jahres 2024 in mindestens vier Fällen am Steuer des Fahrzeugs gesehen bzw. angetroffen worden. Dabei versuchte der Heranwachsende sich auch mit seinem Pkw mit hoher Geschwindigkeit den Kontrollen der Polizei zu entziehen. Die Beamten leiteten entsprechende Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. verbotene Kraftfahrzeugrennen ein. Dem 20-Jährigen war bereits im Jahre 2023 der Führerschein aufgrund einer Fahrt unter Betäubungsmitteln durch die zuständige Führerscheinstelle entzogen worden. In den späten Abendstunden des 12.02.24 fiel der 20-Jährige auf einem Parkplatz Bei der Pferdehütte erneut am Steuer seines Mercedes auf. Die kontrollierenden Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten zur Gefahrenabwehr den Fahrzeugschlüssel sicher. Am Folgetag erfolgte die Sicherstellung/Beschlagnahme des Fahrzeugs als Tatmittel.

