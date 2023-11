Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Königstraße; Tatzeit: 08.11.2023, 10.00 Uhr; Aus einer am Einkaufswagen hängenden Tasche haben Unbekannte in Gronau eine Geldbörse entwendet. Zu dem Geschehen in einem Discounter an der Königstraße kam es am Mittwoch gegen 10.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, die Ermittler im Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260 zu kontaktieren. Darüber hinaus ...

