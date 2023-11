Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mehrere Fahrräder sowie ein E-Scooter gestohlen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Neustraße, Laubstiege, Enscheder Straße, Königstraße;

Tatzeit: zwischen 07.11.2023 und 08.11.2023;

Im Stadtgebiet Gronau kam es am Dienstag sowie am Mittwoch zu mehreren Diebstählen von Fahrrädern sowie eines E-Scooters. Dieser hatte auf einem Fahrradabstellplatz einer Schule an der Laubstiege gestanden, als die Täter zugriffen. Die weiteren Tatorte liegen an der Neustraße, der Enscheder Straße sowie an der Königstraße. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang verdächtige Personen sofort unter dem Notruf 110 zu melden. Zeugen der Taten werden gebeten, Kontakt mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats Gronau unter Tel. (02562) 9260 aufzunehmen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell