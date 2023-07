POL-UN: Schwerte - Polizei stoppt Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Unna (ots) - Nach einem Ladendiebstahl am Donnerstagmittag (13.07.) in Unna hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Gegen 12:40 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie zwei Männer in einer Drogerie in der Bahnhofstraße Parfümflaschen entwendeten und dann das Geschäft verließen. Danach betraten sie noch ...

mehr