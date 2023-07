Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zwei Tatverdächtige kommen nach Ladendiebstahl vor die Haftrichterin

Unna (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Donnerstagmittag (13.07.) in Unna hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen.

Gegen 12:40 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie zwei Männer in einer Drogerie in der Bahnhofstraße Parfümflaschen entwendeten und dann das Geschäft verließen. Danach betraten sie noch weitere Läden. Alarmierte Einsatzkräfte trafen sie an und brachten sie ins Polizeigewahrsam.

Die Beschuldigten sind wegen Eigentumsdelikten in den vergangenen Monaten einschlägig in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund werden der 23-jährige und der 26-jährige marokkanische Staatsbürger noch heute einer Haftrichterin vorgeführt.

