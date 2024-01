POL-NOM: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz /Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Bad Gandersheim (ots) - (Me)37581 Bad Gandersheim, Alte Gasse. Zeit: Montag, 01.01.2024, 04:00 Uhr bis 15:40 Uhr. Unbekannte Täter entwendeten das hintere amtliche Kennzeichen: GAN- UK 677, von einem geparkten Opel in der Straße Alte Gasse. Anwohner aus dem Bereich Alte Gasse/Bleichewiese und auch Gandestraße werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

