Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbruch in Schuppen ++ Lüneburgerin bedient sich dauerhaft in Geschäften und isst - Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet ++ Senior stürzt mit Fahrrad - schwer verletzt

Lüneburg (ots)

Presse - 19.02.2024 ++

Lüneburg

Deutsch Evern - Einbruch in Schuppen

In einen Schuppen in der Straße Fuchsberg brachen Unbekannte im Zeitraum vom 17. auf den 18.02.24 ein. Dabei flexten die Täter ein Vorhängeschloss auf und nahmen zwei E-Bikes sowie einen Kompressor mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Lüneburg - "notorischer Mundraub" - Lüneburgerin bedient sich dauerhaft in Geschäften und isst - Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet

Bereits seit mehreren Wochen und Monaten wird eine 58 Jahre alte Lüneburgerin in der Hansestadt immer wieder auffällig, da sie sich in Einkaufsmärkten, Geschäften und Tankstellen bedient und Nahrungsmittel verzehrt. Auch am Wochenende fiel die Dame wieder auf, in dem sie am 17.02.24 in einem Supermarkt im Häcklinger Weg einen "Käse-Twister" sowie einen Pizza-Snack vor Ort verzehrt und sich dann in eine Drogerie begab. Am 18.02.24 gegen 17:30 Uhr griff sich die Frau in einer Tankstelle in der Soltauer Straße zwei Geflügelrollen und verzehrt diese. Aufgrund einer Vielzahl von entsprechende Vorfällen hat die uneinsichtige 58-Jährige, die bereits in einer Lüneburger Sozialeinrichtung untergebracht ist, Haus- und Betretungsverbote für verschiedene Geschäfte in Lüneburg.

Lüneburg - Einbruch in Kfz-Werkstatt scheitert

In die Räumlichkeiten einer Kfz-Werkstatt in der Moorweide versuchten Unbekannte in der Nacht zum 18.02.24 einzubrechen. Die Täter scheiterten an einem Erdgeschossfenster. Es entstand ein Schaden von gut 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Senior stürzt mit Fahrrad - schwer verletzt

Schwere Sturzverletzungen erlitt ein 84 Jahre alter Radfahrer in den Nachmittagsstunden des 18.02.24 im Ginsterweg. Der Lüneburger war gegen 14:45 Uhr alleinbeteiligt beim Abbiegen in einen Verbindungsweg gegen einen Holzpfahl gefahren und gestürzt. Er erlitt eine Fraktur des Schlüsselbeins.

Adendorf - betrunkener Radfahrer stürzt - 2,96 Promille

Mit einem betrunkenen gestürzten Radfahrer hatte es die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 18.02.24 in der Adendorf zu tun. Ein stark alkoholisierter 54-Jähriger war gegen 17:15 Uhr in der Moorchaussee alleinbeteiligt gestürzt. Bei dem Mann stellten die Beamten einen Alkoholwert von 2,96 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Kellertür auf Hinterhof aufgebrochen - Diebesgut?

Vermutlich mit einem Brecheisen brachen Unbekannte im Zeitraum vom 14. bis 19.02.24 in einem Hinterhof in der Veerßer Straße eine Kellertür auf. Aufgrund einer Vielzahl von gelagerten Gegenstände, steht derzeit nicht fest, ob bzw. was gestohlen wurde. Es entstand ein Sachschaden von gut 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

