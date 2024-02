Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 16.-18.02.2024 ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Lüneburg

Brand

Amelinghausen - Feuer in Altenheim

Aus noch unklarer Ursache kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Brandausbruch in einem nicht mehr bewohnten Altenheim im Lerchenweg in Amelinghausen. Die schnell am Brandort eintreffende örtliche Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Eine Gefahr für Anwohner bestand nicht.

Die Brandursache ist bislang unklar.

Die Zentrale Kriminaldienst aus Lüneburg wird hierzu die Ermittlungen übernehmen.

Hinweise gerne an die Polizei unter 04134/909440

Verkehrsunfälle

Bleckede - tödliche Verletzungen

Tödliche Verletzungen erlitt ein 53-jähriger Mann aus dem Heidekreis. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr er mit seinem Pkw VW Passat die Kreisstraße zwischen Wendewisch und Hittbergen, als er eingangs einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Seinen erlittenen schweren Verletzungen erlag er noch am Unfallort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Adendorf - Unfall mit Folgen

Durch Anwohner wurde am frühen Samstagmorgen ein stark beschädigter Pkw Skoda Im Suren Winkel in Adendorf festgestellt. Wenige hundert Meter weiter wurde ein weiterer beschädigter Pkw Audi entdeckt, sodass die Polizei informiert wurde, welche sofort in die Ermittlungen einstieg. Die Beamten nahmen Kontakt zu dem Fahrzeughalter des Audi auf und stellten fest, dass dieser mittlerweile stark betrunken zu Hause angekommen war. Er muss sich nun wegen des Verdachtes einer Verkehrsunfallflucht verantworten. Ferner ließ er neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe bei der Polizei.

Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Adendorf unter 04131/854010

Landkreis Uelzen

PKW-Diebstahl 1

In der Zeit von Freitag, 22.00 Uhr bis Samstag, 09.30 Uhr, entwendeten Unbekannte in Uelzen, Am Lohenbergsfelde, einen weissen, verschlossenen, Volvo XC 90, mit dem Kennzeichen UE-BS ?? vom Grundstück des Eigentümers. In dem PKW ist ein Keyless-Go-System verbaut.

PKW-Diebstahl 2

In annähernd dem gleichen Tatzeitraum, entwendeten Unbekannte in Uelzen, Moorweg, einen verschlossenen, grünen Audi A7, UE-LZ ??. Auch in diesem Wagen ist ein Keyless-Go-System verbaut.

Verstoß Betäubungsmittelgesetz und Waffenverstoß Am Samstag, gegen 13:36 Uhr, wurde ein 21-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in Uelzen, Neu-Ripdorf/K3 kontrolliert. Bei einer Durchsuchung wurden mehrere Konsumeinheiten Marihuana und eine ungeladene Schreckschusswaffe in seinem Hosenbund festgestellt. Bei einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden größere Menge Marihuana, Bargeld, sowie diverses Verpackungsmaterial gefunden und beschlagnahmt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Sachbeschädigungen PKW

In der Nacht zu Sonntag kam es in Uelzen, Medingstraße, zu diversen Beschädigungen, durch "Aussenspiegelabtreten", an geparkten PKW.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Unter Betäubungsmitteln am Steuer erwischt In den Mittagsstunden des 16.02.24 kontrollierten Polizeibeamte einen 50-jährigen Pkw-Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Lüchow. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow - Einbruchsversuch in Mehrparteienhaus Am Samstagabend, gegen 22:20 Uhr, versuchte ein derzeit unbekannter Täter die Wohnungstür eines Mehrparteienhauses in der Königsberger Straße aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Wohnung fand nicht statt, allerdings wurde die Tür dabei beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter Tel. 05841-1220 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell