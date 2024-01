Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Jahresdienstbesprechung des Einsatzbereichs 2 der Feuerwehr der Stadt Lennestadt

Bild-Infos

Download

Lennestadt (ots)

Am Samstag, den 06.01.2024 trafen sich die Kameradinnen und Kameraden des Einsatzbereichs 2, bestehend aus den Einheiten Bilstein und Grevenbrück, zur Jahresdienstbesprechung im Feuerwehrgerätehaus Grevenbrück. Einsatzbereichsleiter Christoph Schulte begrüßte neben den Kameradinnen und Kameraden die beiden stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Lennestadt, Michael Starke und Andreas Schürmann, den Beigeordneten der Stadt Lennestadt Karsten Schürheck sowie den Bereichsleiter Sicherheit und Ordnung Stefan Müller. Karsten Schürheck bedankte sich in seinem Grußwort zunächst für den ehrenamtlichen Dienst und die geleistete Arbeit für die Stadt Lennestadt. Der Beigeordnete blickte auf getätigte Anschaffungen im Jahr 2023 zurück. So konnten für den Einsatzbereich 2 ein neues Tanklöschfahrzeug und ein mobiler Stromerzeuger angeschafft werden. Weiterhin informierte er über aktuelle Themen der Stadt Lennestadt. Rückblickend auf das Jahr blickt der Einsatzbereich eine Vielzahl von Einsätzen zurück. Von den 64 aktiven Kameradinnen und Kameraden wurden diverse Sturm- und Regeneinsätze, Verkehrsunfälle und Brandeinsätze abgearbeitet. Dabei wurden die Einheit Grevenbrück zu 79 Einsätzen und die Löschgruppe Bilstein zu 34 Einsätzen alarmiert. In der Jugendfeuerwehr konnten 6 neue Jugendliche aufgenommen werden. Insgesamt sind nunmehr 24 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr des Einsatzbereichs 2 aktiv. Für das neue Jahr steht die Ausschreibung und spätere Ersatzbeschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs (LF 10) für die Einheit Bilstein an. Weiterhin wird die jährliche Stadtübung der Jugendfeuerwehr im Einsatzbereich 2 stattfinden. Höhepunkt der Jahresdienstbesprechung waren zahlreiche Aufnahmen, Beförderungen und Ehrungen, die vom stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Lennestadt, Michael Starke, durchgeführt wurden. Aufgenommen per Handschlag in die Jugendfeuerwehr wurden Helena Siepe, Emilia Sarpoglu, Mia Willecke, Maurice Sommerfeld, Jan Lysuchin und Virginia Kutz. Neu aufgenommen in die Feuerwehr Lennestadt wurde Robert Göhl aus der Einheit Bilstein. Zum Feuerwehrmann wurden die Kameraden Robert Rinscheid und Henrik Rath befördert. Den Dienstgrad Oberfeuerwehrmann tragen nunmehr die Kameraden Henrik Rath, Dominik Küper und Lars Henryk Nawrath. Zum Hauptfeuerwehrmann wurde Simon Eberts befördert. Nach bestandenem Gruppeführerlehrgang am Institut der Feuerwehr (IdF) in Münster, wurde Andre Freund zum Brandmeister befördert. Julian Schulte wurde nach 2 Jahren Dienstzeit als Brandmeister zum Oberbrandmeister befördert. Nach erfolgreich absolviertem Verbandführerlehrgang am IdF, wurde Christoph Schulte zum Brandoberinspektor befördert. Für 10 Jahre Feuerwehrdienst wurden die Kameraden Julian Bröcher, Cedric Schulte und Dominik Küper geehrt. Mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber, konnten die Kameraden Thorsten Hupertz, Volker Tham-Kreutz und Tobias Lünenstraß für 25-jährigen Feuerwehrdienst geehrt werden. Für 35 Jahre Dienst konnten die Kameraden Matthias Deutenberg und Ralf Hose mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold geehrt werden. Norbert Siepe wurde für 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr Lennestadt geehrt. Jürgen Rieder wurde für 50-jährigen aktiven Dienst mit der Sonderauszeichnung Feuerwehrehrenzeichen in Gold mit Goldkranz ausgezeichnet. Für 60 Jahren konnte der Kamerad Berthold Bender geehrt werden. Nach Ablauf des aktiven Feuerwehrdienstes wurden die Kameraden Andreas Bäcker, Elmar Hanses und Josef Kranz in die Ehrenabteilung der Feuerwehr Lennestadt übernommen und mit einem Präsentkorb aus dem aktiven Dienst verabschiedet.

Original-Content von: Feuerwehr Lennestadt, übermittelt durch news aktuell