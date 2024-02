Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Adendorf - Mittels Schaufel angegriffen - Streit unter Alkoholeinfluss ++ Melbeck - Einbrüche in Einfamilienhäuser - Wertgegenstände und Bargeld entwendet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Adendorf - Mittels Schaufel angegriffen - Streit unter Alkoholeinfluss

Am 20.02.2024 gegen 17:30 Uhr geriet ein 42-Jähriger mit einem 46-Jährigen und einer weiteren männlichen Person in der Goethestraße in Streit. Dabei kam es zu einer Rangelei bei welcher der 42-Jährige unter anderem mit einer Schaufel am Kopf verletzt wurde. Beim Eintreffen der Polizei konnte festgestellt werden, dass der 42-Jährige und der 46-Jährige alkoholisiert waren. Der zweite Täter war nicht mehr vor Ort. Bei der Sachverhaltsaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem zweiten Täter um einen 77-Jährigen handelt. Die Schaufel wurde sichergestellt und eine Blutentnahme beim 46-Jährigen durchgeführt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Lüneburg - Diebstahl von Pullover - Anschließend Mitarbeiter bedroht

Am 20.02.2024 gegen 17:45 Uhr betrat ein 18-Jähriger ein Kleidungsgeschäft "Am Markt". Dort zog er sich in einer Umkleidekabine einen Pullover an und zog anschließend seine Jacke drüber. Beim Verlassen der Umkleidekabine wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen und aufgehalten. Der 18-Jährige bedrohte ihn daraufhin verbal. Die Polizei hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Pedelec entwendet

Am Mittag des 20.02.2024 betrat ein derzeit unbekannter Täter den Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses im Lüner Weg. Dort entwendete er ein verschlossenes Pedelec der Marke "CUBE" mit weißem Rahmen im Wert von wenigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Melbeck - Einbrüche in Einfamilienhäuser - Wertgegenstände und Bargeld entwendet

In der Straße "Lustgarten" kam es im Verlaufe des 20.02.2024 zu mehreren Einbrüchen mit der selbigen Vorgehensweise. Ein derzeit unbekannter Täter wirkte dabei jeweils gewaltsam auf die Glasdichtung von Terrassentüren und Fenstern ein und öffnete diese anschließend. Die Räumlichkeiten wurden betreten und durchwühlt. Es wurden Wertgegenstände und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - PKW in Vollbrand

Am 21.02.2024 gegen 02:30 Uhr wurde der Polizei ein brennender PKW im Heidkoppelweg gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei stand der PKW-Ford in Vollbrand. Die zügig eintreffende Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindern. Es wurden lediglich angrenzende Bäume beschädigt. Personen wurden im Nahbereich nicht angetroffen. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem vorsätzlich verursachten Brand aus. Der PKW wurde beschlagnahmt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Berauschte Fahrt - Polizei findet Betäubungsmittel

Am 20.02.2024 gegen 11:15 Uhr wurde ein PKW-VW auf der Bundesstraße 248, Höhe der Ortschaft Tramm, kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit verlief ein Drogentest bei dem 46-jährigen Fahrer positiv auf den Wirkstoff "THC". Der Konsum wurde eingeräumt. Im PKW wurden zusätzlich Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Uelzen

- Keine Meldungen

