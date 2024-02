Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Wochenendpressemitteilung für den 23.02.24-25.02.24 der Polizeiinspektion Lüneburg

Lüchow-Dannenberg

Uelzen++

Lüneburg (ots)

Stadt Lüneburg:

Brand im Keller:

Am frühen Samstagmorgen kam es in einer Doppelhaushälfte in der Heinrich-Heine-Straße zu einem Brand in einem Keller. Die Bewohnerin wurde durch den Rauchmelder geweckt und konnte das Gebäude unverletzt verlassen. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, war die Haushälfte jedoch nicht mehr bewohnbar. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache, welche vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist.

Am späten Samstagnachmittag brannte in der Salzwedeler Straße ein Papiercontainer vor einem Mehrfamilienhaus. Dieser wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache ist unklar.

Zu spät gebremst:

Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstagmittag in der Dahlenburger Landstraße. Ein 31jähriger Fahrzeugführer eines Opel erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende PKW Kia verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr diesem auf. Hierbei wurden der 29jährige Fahrer und die drei weiteren Insassen des PKW leicht verletzt, mussten jedoch vor Ort nicht medizinisch behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Einbruch in Kleingartenparzelle gescheitert:

Da sind die unbekannten Täter an dem Schloss der Gartenlaube im Kleingartenverein des Ochtmisser Kirchsteigs gescheitert. Am Samstagmittag entdeckten die Eigentümer Schäden an der Tür. Mehrfache Versuche die Tür der Laube zu öffnen scheiterten, die Täter zogen ohne Beute ab. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.

Geldbörse beim Einkaufen geklaut:

Während die 88jährige am Samstagnachmittag in den Geschäften im Häcklinger Weg einkaufte, hat ein Unbekannter ihr die Geldbörse mit Inhalt aus ihrer Umhängetasche geklaut. Der geschädigten Dame ist der Verlust an der Kasse aufgefallen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen unbekannt ein.

Hundertfacher Notrufmissbrauch:

Die 40jährige ist der Polizei hinreichend bekannt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag überreizte sie die Geduld der Beamten. Nachdem sie über einhundert Mal den Notruf gewählt hat, wurde ihre Wohnanschrift überprüft. Da sie hier nicht anzutreffen war, fahndeten die Beamten im Stadtgebiet und trafen sie im Innenstadtbereich an. Die Dame war wohlauf, es gab keine Hilfsbedürftigkeit ihrerseits. Zur Verhinderung weiteren Missbrauchs der wichtigen Notrufleitung, kassierten die Beamten das Handy ein.

Landkreis Lüneburg

Adendorf:

Beschädigte Fahrzeuge durch Stahlkugeln

Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen gegen halb neun muss ein unbekannter Täter zwei in der Dorfstraße geparkte PKW vermutlich mit kleinen Stahlkugeln beschädigt haben. Die Fahrzeuge standen in Höhe der Hausnummern 52 und 60 und weisen Beschädigungen an der Heck-, und Seitenscheibe auf. Bei einem PKW sind sogar Dellen im Seitenblech erkennbar. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Barum:

Einbruch in Einfamilienhaus:

Zwischen Freitagnachmittag und dem späten Abend kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter gelangten in das Objekt, während die Eigentümer nicht im Haus waren. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Lüchow-Dannenberg:

Ein großer Erfolg für die Verkehrssicherheit

Nach wiederholten Unfällen unter Alkohol- bzw. Betäubungsmitteleinfluss im Zuständigkeitsbereich führte das PK Lüchow am Wochenende intensivierte Verkehrskontrollen zur Überwachung und Sicherung des Straßenverkehres durch. Hierbei wurden im gesamten Landkreisgebiet mobile und stationäre Verkehrskontrollen insbesondere hinsichtlich der Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel durchgeführt. Im Zuge dessen wurde ein 62-Jahre alter PKW-Führer in Clenze angetroffen, welcher unter dem Einfluss von THC sein Auto führte. Weiterhin wurden bei dem Betroffenen eine nicht unerhebliche Menge Haschisch und Marihuana sichergestellt.

Raststätten-Dieb

Bei der Warenannahme einer Lieferung eines neuen Traktors stellte ein Mitarbeiter eines Agrarhandels fest, dass Anbauteile fehlen. Bei der weiteren Überprüfung fällt zudem auf, dass bei einem weiteren, noch auszuliefernden, neuen Traktor ebenfalls ein Anbauteil fehlt. Der LKW-Fahrer vermutete, dass der Diebstahl auf einer Autobahnraststätte bei Göttingen geschah, als er dort nächtigte.

Falscher Verdacht

De 28-Jährige männliche Person wird von ihren Verwandten als vermisst gemeldet, angeblich soll er am Nachmittag Suizid angekündigt haben. Er wird letztendlich in einer Bankfiliale in Wustrow schlafend angetroffen. Suizidgefährdung erwies sich im Gespräch mit den Beamten als unbegründet.

Uelzen:

Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Samstag gegen 21.00 Uhr wird die Polizei zu Streitigkeiten in die Friedrich-Ebert Str. in Uelzen gerufen. Ein 52 Jahre alter Mann und seine 26 Jahre alte Lebensgefährtin geraten in eine verbale Auseinandersetzung. Eine 27 Jahre alte Freundin möchte Schlichten und wird vom Mann am Arm gepackt und weggedrückt. Weiterhin bedroht der Mann seine Lebensgefährtin. Als die Polizei am Einsatzort erscheint, ist der Mann weiterhin verbal aggressiv und lässt sich nicht beruhigen. Bei einer anschließenden Ingewahrsamnahme leistet er erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Es sind mehrere Strafverfahren eingeleitet worden.

Baumfällung geht schief

Am Samstag werden auf einem Grundstück an der L 270 zwischen Wieren und Bollensen gegen 13.30 Uhr Baumfällarbeiten auf einem Grundstück durchgeführt. Beim Fällen eines Baumes fällt plötzlich die Krone auf die Fahrbahn und streift dort einen PKW der Bundespolizei, welcher auf die Gegenfahrbahn ausweichen muss. Am PKW entsteht Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag gegen 12.00 Uhr auf der L 254 zwischen Bad Bevensen und Klein Hesebeck gekommen. Eine 74 Jahre alte Fahrerin eines VW Caddy wollte auf die Landesstraße einfahren und übersieht dabei den von links kommenden 22 Jahre alten Fahrer eines 3er BMW. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, welche einen Totalschäden erleiden. Bei dem Zusammenstoß wird die 74 Jahre alte Unfallverursacherin leicht verletzt. Ihre 89 Jahre alte Beifahrerin dagegen schwer. Die vier Insassen des BMW sind ebenfalls leicht verletzt worden. Alle beteiligten sind in umliegende Krankenhäuser verbracht worden. Die L 254 ist für mehrere Stunden voll gesperrt worden. Weiterhin musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe eine Spezialfirma angefordert worden. Bei der Unfallaufnahme ist auch die neue Drohne der Polizei Uelzen zum Einsatz gekommen.

