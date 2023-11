Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw entwendet und Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Gaildorf: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb öffnete zwischen Montagabend 22 Uhr und Dienstagvormittag 11 Uhr einen in der Kochstraße geparkten Mercedes und entwendete aus diesem eine EC-Karte, sowie etwa 100 Euro Bargeld. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Zeugenhinweise zum noch unbekannten Täter.

Blaufelden: PKW entwendet

Am Dienstagmorgen zwischen 1:00 Uhr und 2:00 Uhr entwendeten Unbekannte aus einem Hofraum in der Dresdener Straße einen schwarzen Audi Q7 im Wert von circa 50.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die amtlichen Kennzeichen CR-MI 248 an dem Fahrzeug befestigt. Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.

