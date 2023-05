Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auffahrunfall

Lippstadt (ots)

Am Mittwochabend, um 21:25 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Udener Straße/Hellinghäuser Weg ein Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Italiener war beruflich mit seinem Leihwagen auf der Udener Straße in Richtung Stirper Straße unterwegs. Als die Ampel von Grün auf Gelb sprang bremste er und hielt mit dem Hyundai an. Eine 28-jährige VW-Fahrerin aus Lippstadt bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die 28-Jährige leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 43-Jährige blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge, war die Fahrbahn zeitweise in beide Richtungen gesperrt. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell