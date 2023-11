Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt: Autofahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Aalen (ots)

Ein 92 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 11:30 Uhr die B 29 aus Richtung Aalen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam er hierbei auf Höhe der Anschlussstelle Grunbach alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab und kollidierte auf einer Wiese neben der Straße mit einem Baum. Hierbei erlitt er tödliche Verletzungen. Am Pkw entstand Totalschaden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro.

