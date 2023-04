POL-MFR: (430) Fußballfans attackierten sich nach Pokalspiel

Nürnberg (ots) - Ein 16-jähriger Jugendlicher steht im Verdacht, am Dienstagvormittag (04.04.2023) Waren aus einem Geschäft in der Nürnberger Innenstadt entwendet zu haben. Die Polizei nahm den Mann fest. Gegen 10:30 Uhr beobachtete ein Zeuge einen 16-Jährigen, der in einem Bekleidungsgeschäft in der Karolinenstraße Kleidungsstücke im Wert von mehreren Hundert Euro an sich nahm und den Laden verließ, ohne diese ...

mehr