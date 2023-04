POL-MFR: (428) Nach Ladendiebstahl in Haft

Nürnberg / Regensburg (ots) - Am 30.12.2022 wurde eine 25-Jährige am Regensburger Hauptbahnhof festgenommen, da sie eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel mit sich führte. Ihr damaliger, ebenfalls der Tat verdächtigte Begleiter, wurde am Dienstagvormittag (04.03.2023) im Nürnberger Stadtteil Großreuth hinter der Veste festgenommen. Durch vorgegangene Ermittlungen rückten ein 24-Jähriger und eine 25-Jährige in ...

