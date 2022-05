Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer mit Ausfallerscheinungen

Gera (ots)

Gera: Nachdem der Geraer Polizei am 15.05.2022, gegen 08:30 Uhr ein Pkw -Fahrer mitgeteilt wurde, welcher mit seinem Pkw BMW die Theaterstraße in stadtauswärtiger Richtung fuhr und bereits beim scheinbaren Abbiegen nach links in die Joliot-Curie-Straße offensichtliche Ausfallerscheinungen zeigte, kamen mehrere Polizeistreifen zum Einsatz. Nicht nur die Ausfallerscheinungen wurden gemeldet, sondern ebenso eine durch den BMW verursachte Kollision mit einem geparkten Pkw Suzuki, wobei der BMW-Fahrer seine Fahrt einfach fortsetzte. Die hinzugerufenen Beamten trafen den stark alkoholisierten Fahrzeugführer zu Hause an. Dieser verhielt sich äußerst unkooperativ und beleidigte bzw. bedrohte die anwesenden Beamten während der gesamten polizeilichen Maßnahmen. Gegen den 51-Jährigen wurden folglich entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell