LPI-G: Auseinandersetzung ruft Polizei auf den Plan

Gera (ots) - In der Nacht vom 12.05.2022 auf den 13.05.2022 versuchten unbekannte Täter in ein Fotofachgeschäft in der Geraer Innenstadt einzubrechen. Der oder die Täter scheiterten an der Eingangstür und verursachten Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt aus der Bevölkerung werden unter der Rufnummer 0365 829-0 von der Geraer Polizei entgegengenommen. (TH) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Inspektionsdienst ...

