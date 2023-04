POL-MFR: (425) Erreichbarkeit der Pressestelle über die Osterfeiertage

Bad Windsheim (ots) - Am Dienstagnachmittag (04.04.2023) wurde in Bad Windsheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch / Bad Windsheim) eine 21-Jährige Opfer eines sexuellen Übergriffs durch einen Masseur. Beamte nahmen den Tatverdächtigen an seiner Arbeitsstelle fest. Gegen 13:30 Uhr ließ sich eine 21-jährige Kundin in einem Bad Windsheimer Hotel mit einer Massage ...

mehr