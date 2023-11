Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis

Raum Ellwangen und Schwäbisch Gmünd: Durch Schläge leicht verletzt - Mit Steinen geworfen - Unfälle

Aalen (ots)

Bopfingen: Von der Straße abgekommen

Leichte Verletzungen zog sich eine 22 Jahre alte Peugeot-Fahrerin am Montagabend gegen 22 Uhr zu, als sie auf der Verbindungsstraße zwischen Unterriffingen und Dorfen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Stacheldrahtzaun fuhr. An ihrem Fahrzeug entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Ellwangen: Fahrzeug überschlug sich - 5000 Euro Schaden

Glücklicherweise unverletzt blieben eine 32 Jahre alte Autofahrerin und ihr 9 Monate altes Baby bei einem Unfall am Montagnachmittag. Gegen 16.45 Uhr befuhr die 32-Jährige mit ihrem Mercedes Benz die Landesstraße 1073 zwischen Engelhardsweiler und Adelmannsfelden. Aufgrund Schneeglätte verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches ins Schleudern geriet und sich überschlug. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Die 32-Jährige und ihre kleine Tochter wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Eine 28-Jährige, die mit ihrem Fahrzeug auf der Gegenfahrspur fuhr, bremste ihren VW wegen des Unfalls ab. Dies erkannte eine 20-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem VW auf, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Ellwangen: Durch Schläge leicht verletzt

Kurz nach 16.30 Uhr wurde der Polizei am Montagnachmittag mitgeteilt, dass im Schönen Graben ein Jugendlicher von mehreren Personen geschlagen würde. Aufgrund dieser Meldung fuhren zwei Streifenwagenbesatzungen die Örtlichkeit an, wo sie lediglich drei Zeugen antrafen. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, wartete ein 15-Jähriger auf seinen Bus am Ellwanger Bahnhof. Als er einsteigen wollte, wurde er wohl von zwei männlichen und einer weiblichen Person daran gehindert. Diese liefen anschließend zusammen mit dem 15-Jährigen in Richtung Sebastiansgraben. Dort wurde der 15-Jährige geschlagen, wobei das Mädchen die Situation mit dem Handy aufnahm. Als die Zeugen hinzukamen, flüchteten die drei in Richtung Innenstadt. Der 15-Jährige erlitt durch die Schläge eine stark blutende Platzwunde; er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine eingeleitete Fahndung nach den drei Angreifern blieb erfolglos. Das Polizeirevier Ellwangen hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07961/9300 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Waldstetten: Mit Steinen geworfen

Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursachte ein 41-Jähriger am Montagabend kurz vor 17.30 Uhr, als er zwei Fenster des Heimatmuseums mit Steinen einwarf und auch einen geparkten Pkw durch Steinwürfe beschädigte. Zeugen beobachteten die Sachbeschädigungen und verständigten die Polizei. Diese konnte den Mann vor Ort antreffen. Er muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Schwäbisch Gmünd: 11.000 Euro Sachschaden

Ein 25-Jähriger verursachte am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 11.000 Euro entstand. Kurz vor 17 Uhr musste eine 40-Jährige ihren Renault verkehrsbedingt auf der Geradeausspur der Parlerstraße anhalten. Ein 22-Jähriger, der irrtümlicherweise davon ausging, dass der Renault nach links abbiegen wird, fuhr mit seinem Mercedes Benz an dem Fahrzeug vorbei. Als die 40-Jährige ebenfalls wieder anfuhr, kam es daher zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 37-Jähriger seinen Renault am Montagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Auffahrt zur B 29 anhalten. Dies erkannte eine 18-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes Benz auf. Die Fahranfängerin verursachte dabei einen Sachschaden von rund 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rangieren

Auf ca. 12.000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein 23-Jähriger am Montagmittag gegen 13.30 Uhr verursachte, als er beim Rangieren mit seinem Lkw einen in der Oberbettringer Straße abgestellten Kia beschädigte.

Schwäbisch Gmünd: Gegenseitig übersehen

Zeitgleich fuhren zwei 43 und 44 Jahre alte Autofahrerinnen am Montagmittag gegen 12.20 Uhr aus jeweils einer Grundstückseinfahrt auf die Straße "Auf der Au" ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden VW Passat und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell