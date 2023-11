Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Küchenbrände, Diebstahl

Aalen (ots)

Frankenhardt: Auto kommt von Fahrbahn ab

Am Montag gegen 19:30 befuhr eine 39-Jährige mit ihrem Seat die L 1064 aus Gründelhardt kommend in Richtung Vellberg. Aufgrund der Witterungsverhältnisse verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Langenburg: Vermeintlicher technischer Defekt löst Küchenbrand aus

Kurz vor 16:00 Uhr am Montag wurde über die Integrierte Rettungsleitstelle ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Atzenroder Kirchweg gemeldet. Offenbar war es aufgrund eines technischen Defektes einer Dunstabzugshaube zu dem Brand in der Wohnung gekommen. Der Bewohner wurde durch das Feuer und das dabei entstandene Rauchgas verletzt und musste in eine Klinik verbracht werden. Die Feuerwehr war vor Ort mit 10 Fahrzeugen und 49 Wehrleuten im Einsatz und löschte das Feuer. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro in der Wohnung.

Crailsheim: Räder an Neuwagen entwendet

Zwischen Samstag, 14:00 Uhr und Montag, 13:00 Uhr entwendeten Unbekannte auf dem Hof eines Autohauses in der Ludwig-Erhard-Straße die Räder von zwei Neuwagend er Marke Skoda. Der Wert des Diebesguts liegt bei mehreren tausend Euro. Da die Diebe die Fahrzeuge auf Backsteinen abgestellt hatten, wurden zudem die Bremsscheiben beider Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden wird pro Fahrzeug auf circa 6.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall- Hessental: Küchenbrand

Ein Bewohner eines Gebäudes im Saarweg wollte am Montag kurz vor 18:50 einen Topf mit Öl auf dem Herd erwärmen. Dabei geriet das Öl in Brand. Der Bewohner wollte dann das Feuer mit Wasser löschen, was zu einer Stichflamme führt, welche die Dunstabzugshaube in Brand setzte. Der Bewohner und seine Ehefrau wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt. An dem Gebäude entstand jedoch ein Sachschaden von rund 80.000 Euro. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit sieben Fahrzeugen und 25 Wehrleuten im Löscheinsatz.

Braunsbach: Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Vermutlich aufgrund nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit geriet am Montag kurz nach 19:00 Uhr ein 23-Jährige mit einem BMW auf der Autobahn A6 zwischen der Anschlussstelle Schwäbisch Hall und der Anschlussstelle Wolpertshausen/ Ilshofen ins Schleudern. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit einer Leitplanke. An dem BMW entstand dadurch ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Mainhardt: Auto prallt gegen Baum

Gegen 18:45 Uhr am Montagabend war eine 26-Jährige mit einem Peugeot auf der K 2584 von Mainhardt-Hohengarten in Richtung Großerlach-Böhringsweiler unterwegs. Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Fahrbahn geriet der PKW ins Schleudern und prallte links der Fahrbahn gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. An dem PKW entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Die Feuerwehr Großerlach war mit drei Fahrzeuge und 14 Wehrleuten ebenfalls im Einsatz.

