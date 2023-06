Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Wirre Aussagen, Drogen und ein Feueralarm: 31-Jähriger hält Bundespolizisten auf Trab

Magdeburg (ots)

Am Montag den 26. Juni 2023 beschäftigte ein 31-Jähriger in den frühen Morgenstunden die Beamten der Bundespolizeiinspektion Magdeburg: Gegen 06:00 Uhr erschien der Mann aus eigener Veranlassung in den Diensträumen der Bundespolizei und machte einen stark verwirrten Eindruck. Vor Betreten der Diensträume wurde er zur Eigensicherung durchsucht. Dabei konnte ein Klipptütchen mit einer geringen Menge einer betäubungsmittelähnlichen Substanz aufgefunden und sichergestellt werden. Aufgrund seiner Stimmungsschwankungen und seinen kuriosen Erzählungen informierten die Beamten den Rettungsdienst. Dieser stellte keine Fremd- oder Eigengefährdung des Mannes fest. Daher konnte der Deutsche, nachdem ihm der Tatvorwurf wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eröffnet wurde, die Dienststelle wieder verlassen. Kurze Zeit später, gegen 06:40 Uhr, alarmierte die Beamten ein akustischer Feueralarm im Personentunnel des Hauptbahnhofes Magdeburg. Eine Streife begab sich sofort in den Personentunnel, um eine mögliche Ursache des Signaltons zu ersuchen. So stellte sich schnell heraus, dass der Mann zum Zugang des Personentunnels eine Scheibe des Feuermelders eingeschlagen und somit grundlos eine Alarmauslösung veranlasst hatte. Entsprechend wird gegen ihn nun neben dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz auch wegen der begangenen Sachbeschädigung und das Betätigen von Nothilfeeinrichtungen ermittelt.

