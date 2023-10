Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 18-Jährigen nach mehreren Straftaten fest

Dortmund (ots)

Am gestrigen Tag (19. Oktober) beging ein junger Mann am Hauptbahnhof Dortmund etliche Vergehen hintereinander. Bundespolizisten nahmen ihn schließlich in Gewahrsam.

Gegen 13 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof einen 18-Jährigen, da dieser sich auffällig beim Erblicken der Beamten verhielt. Überprüfungen ergaben, dass der sierra-leonische Staatsbürger kein gültiges Dokument besaß, welches er für den Aufenthalt in Deutschland benötigte. Daraufhin wurde ihm eingehend erklärt, dass er sich bei der zuständigen Ausländerbehörde melden müsse. Anschließend setzte der Heranwachsende seinen Weg fort.

Kurze Zeit später wurde das Bundespolizeirevier Dortmund über einen Diebstahl in einem Buchgeschäft im Hauptbahnhof Dortmund informiert. Der mutmaßliche Dieb versuchte nach seiner Tat zu flüchten. Die Beamten unterbanden dies und stellten den Tatverdächtigen. Hierbei stellte es sich heraus, dass es sich um den zuvor kontrollierten 18-Jährigen handelte. Der mehrfachen Aufforderung, den Polizisten zu den Wachräumen zu folgen, schenkte er keine Beachtung. Als die Streifenbeamten den Sierra-Leoner am Arm zur Dienststelle führen wollten, wurde dieser handgreiflich, sodass sie ihn fixieren mussten. Trotz der Fesselung verhielt der junge Mann sich unkooperativ und sperrte sich gegen die Laufrichtung. Außerdem versuchte er mehrfach die Einsatzkräfte zu treten. Als seine Handfesseln auf dem Revier gelöst wurden, schlug der Aggressor unvermittelt, mit geballter Faust in die Richtung der Bundespolizisten. Nach einer erneuten Fesselung randalierte der Polizeibekannte zunächst im Gewahrsamsbereich der Wachräume. Nach wenigen Minuten beruhigte er sich, woraufhin er das Revier verlassen konnte.

Anschließend beobachtete eine weitere Streife der Bundespolizei den Wohnungslosen dabei, wie er erneut in den Buchladen ging und wahllos einen Mitarbeiter der Filiale schubste.

Aufgrund dessen, dass der unkooperative Mann sich weiterhin den Anweisungen der Polizisten widersetzte und der vorangegangenen Straftaten, wurde er festgenommen. Anschließend brachten die Beamten den 18-Jährigen in das Gewahrsam der Polizei Dortmund.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls, unerlaubten Aufenthalts, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell